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Секретная израильская ракета доставлена в Москву
1 августа 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Как утверждают израильские СМИ, из-за неудачного первого применения новейшей системы ПРО «Праща Давида», одна из его противоракет попала в руки российской и сирийской разведки. Наверняка она уже доставлена в Москву. Но больше всего в Иерусалиме опасаются, что тайны израильского ВПК попадут в руки Ирана и «Хезболлы».
Напомним, на прошлой неделе Израиль не смог перехватить две сирийские ракеты «Точка» с помощью своей новейшей ПРО «Праща Давида».Первый известный случай её боевого применения закончился полным провалом – запущенные противоракеты не смогли поразить цели. Причём одна из них упала на территории Сирии.
При этом, как сообщает иранская пресса, случившееся стало шоком не только для израильтян, но и для иранцев и особенно для «Хезболлы». Дело в том, что в Ливане и Иране были уверены в уникальных возможностях израильской ПРО. Но теперь стало понятно, что она не в состоянии правильно определить направление полёта старых советских ракет и в итоге не способна их перехватить. Такая информация может серьёзно изменить настроения всех ближневосточных игроков – та же «Хезболла» располагает тысячами баллистических ракет. По данным израильской службы безопасности, эта группировка может запускать их в количестве от 3 до 4 тыс. в день.
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