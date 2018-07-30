В России вырос спрос на учителей по математике и иностранному языку

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» в ходе мониторинга выяснили, что в российских школах не хватает специалистов. Результаты исследования показали, что вырос спрос на учителей математики, русского и иностранных языков. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения.

С 9 мая по 10 июня эксперты в рамках исследования опросили свыше 3000 учителей общего образования из 82 регионов. О нехватке кадров заявили 48% опрошенных. 44% заявили о дефиците учителей по математике, 39% отметили нехватку педагогов по иностранному языку, а 30% по русскому и литературе, передаёт РБК.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, педагоги уходят из школы, потому что не выдерживают высокой нагрузки, в том числе и непедагогической. Оставшиеся учителя вынуждены преподавать сразу несколько разных дисциплин. «Многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», - заявила Духанина.