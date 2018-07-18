Опрос показал, что каждый третий американец считает Россию соперником

Результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos, показали, что 38% респондентов согласны с утверждением, что Россия – «враг» Соединённых Штатов.

Пример столько же процентов опрошенных согласились с тем, что РФ является «соперником» США и 8% признались в дружбе, передаёт 360tv.ru.

После прошедшего в Хельсинки саммита социологи решили провести опрос среди американцев. Жители соединённых Штатов верят в то, что Россия «вмешалась» в выборы президента США. С эти согласились 59% респондентов.

Поддержку в деятельности главы Белого дома в отношении России выразили 37%, не одобрили 55%. При этом, как сообщает источник, выступление Трампа в Финляндии не повлияло на его рейтинг популярности. По результатам опроса, только 42% поддерживают в целом работу президента.