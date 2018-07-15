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Фото, как Путин вручил букет пионов первой леди Франции
15 июля 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии приема Владимира Путина супругов Эммануэля и Бриджит Макрон. Президент России Владимир Путин вручил букет пионов первой леди Франции Бриджит Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой прибыли в Москву поболеть за французскую сборную на финал чемпионата мира по футболу.
Сборная Франции борется за "золото" ЧМ-2018 со сборной Хорватии. До матча Путин принял Макрона с супругой в Кремле. Путин пару минут неформально побеседовал с первой леди Франции, а потом провел встречу с Эммануэлем Макроном.
Ранее российский лидер встретился в Кремле с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Путин Грабар-Китарович подарил красивый букет.
С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник Президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Сейчас президенты России, Франции и Хорватии находятся в "Лужниках" и наблюдают за финалом ЧМ-2018.
За несколько минут до окончания второго тайма сборная Франции вышла вперед. Счет 2:1. На 35-й минуте арбитр встречи Нестор Питана назначил в ворота Хорватии пенальти.
Одиннадцатиметровый реализовал нападающий Антуан Гризманн. Команды ушли на перерыв.
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