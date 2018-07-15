Фото, как Путин вручил букет пионов первой леди Франции

Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии приема Владимира Путина супругов Эммануэля и Бриджит Макрон. Президент России Владимир Путин вручил букет пионов первой леди Франции Бриджит Макрон.









Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой прибыли в Москву поболеть за французскую сборную на финал чемпионата мира по футболу.

Сборная Франции борется за "золото" ЧМ-2018 со сборной Хорватии. До матча Путин принял Макрона с супругой в Кремле. Путин пару минут неформально побеседовал с первой леди Франции, а потом провел встречу с Эммануэлем Макроном.

Ранее российский лидер встретился в Кремле с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Путин Грабар-Китарович подарил красивый букет.









С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник Президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Сейчас президенты России, Франции и Хорватии находятся в "Лужниках" и наблюдают за финалом ЧМ-2018.

За несколько минут до окончания второго тайма сборная Франции вышла вперед. Счет 2:1. На 35-й минуте арбитр встречи Нестор Питана назначил в ворота Хорватии пенальти.

Одиннадцатиметровый реализовал нападающий Антуан Гризманн. Команды ушли на перерыв.