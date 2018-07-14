Рогозин решил немедленно создавать корпорацию ракетного двигателестроения

Руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин после посещения НПО «Энергомаш» - производителя ракетных двигателей - заявил о решил немедленно приступить к формированию корпорации ракетного двигателестроения. Испытания метанового ракетного двигателя могут начаться в России в 2019 году

Главу "Роскосмоса" порадовала "высокая культура производства". Рогозин написал о посещении НПО в Тwitter и отметил, что ракетные двигатели этого производителя закупают США.

Он опубликовал фотографии с предприятия и написал пост: "При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения".

Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов ранее сообщал, что создание холдинга ракетного двигателестроения во главе с НПО завершится до конца текущего года, а испытания новейшего метанового ракетного двигателя могут начаться в России в 2019 году.