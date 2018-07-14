Испытания метанового ракетного двигателя могут начаться в России в 2019 году

Стендовые испытания опытного образца метанового ракетного двигателя запланированы на конец 2019 года - начало 2020 года. Метановый двигатель начали разрабатывать на НПО "Энергомаш".

Гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что новый ракетный двигатель рассчитан на применение на многоразовых ракетах, если решение об их создании будет принято.

По сведениям руководителя предприятия- производителя, испытания пройдут на территории КБ химавтоматики в Воронеже (КБХА), сообщает ТАСС. По словам Арбузова, в настоящее время идет стадия разработки конструкторской документации. "Постепенно подходим к стендовым испытаниям. К концу 2019 года - началу 2020 года будет испытание опытного образца, в зависимости от финансирования", - сказал гендиректор "Энергомаша".

На данный момент - метановый двигатель - научно-технический задел. Арбузов отметил, что новый двигатель можно также использовать в новых ракетах-носителях среднего класса, таких как "Союз-5".

Арбузов подчеркнул, для того чтобы понять, будет ли применение этого двигателя, в том числе в пилотируемых системах, нужны серьезные гарантии надежности этих двигателей.