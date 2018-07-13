Роспотребнадзор не советует класть грибы в пакет

Роспотребнадзор дал рекомендации по сборке, готовке и хранению грибов, а также предостерег от опасностей, которые они в себе таят. Ежегодно в нашей стране грибами травятся около тысячи граждан.

Специалисты советуют не собирать лесные дары в ведра, полиэтиленовые пакеты. Грибы в такой таре быстро портятся.

Собирать их лучше подальше от магистралей. Есть и такой совет: не пробуйте грибы во время сбора.

Как бы вы не устали после прогулки по лесу, готовить грибы надо в тот же день, при этом каждый вид готовится отдельно. Мариновать их в оцинкованной или глиняной посуде категорически запрещается.

Детям до 14 лет грибы не рекомендованы, в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов.