Ученые-биологи разработали лекарство для продления молодости

Ученые-биологи разработали лекарственный препарат, способный различать возраст клеток живого организма и уничтожать престарелые клетки в организме, продлевая жизнь животного или человека примерно на треть. В Минздраве рассказали о привычках долгожителей

"Рецепт" лекарства-сенолитика создали молекулярные биологи из США. Статья об открытии научного секрета молодости опубликована в журнале Nature Medicine, - сообщает РИА Новости. Биолог из Национального института старения США в Бетесде Фелипе Сьерра рассказал, что исследование, проведенное на лабораторных мышах, четко указывает на то, что лекарства-сенолитики могут бороться с последствиями старения, по крайней мере, в организме мышей.

Теперь американцы готовятся к проведению опытов с целью определить, насколько эти чудо-лекарства безопасны для организма человека. Американский биолог Фелипе Сьерра отмечает, что клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки, с точки зрения биологии, способны жить в адекватной среде обитания бесконечно, и делиться неограниченное число раз. По данным ученых, клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения.

Российские специалисты утверждают, что способность человека жить долго лишь на 20% определяется генетикой. А на 80% человеческое долголетие формируется образом жизни и повседневными привычками.