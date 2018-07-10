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Ученые-биологи разработали лекарство для продления молодости
10 июля 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые-биологи разработали лекарственный препарат, способный различать возраст клеток живого организма и уничтожать престарелые клетки в организме, продлевая жизнь животного или человека примерно на треть.
"Рецепт" лекарства-сенолитика создали молекулярные биологи из США. Статья об открытии научного секрета молодости опубликована в журнале Nature Medicine, - сообщает РИА Новости. Биолог из Национального института старения США в Бетесде Фелипе Сьерра рассказал, что исследование, проведенное на лабораторных мышах, четко указывает на то, что лекарства-сенолитики могут бороться с последствиями старения, по крайней мере, в организме мышей.
Теперь американцы готовятся к проведению опытов с целью определить, насколько эти чудо-лекарства безопасны для организма человека. Американский биолог Фелипе Сьерра отмечает, что клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки, с точки зрения биологии, способны жить в адекватной среде обитания бесконечно, и делиться неограниченное число раз. По данным ученых, клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения.
Российские специалисты утверждают, что способность человека жить долго лишь на 20% определяется генетикой. А на 80% человеческое долголетие формируется образом жизни и повседневными привычками.
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