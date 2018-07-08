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На 22 км МКАД столкнулись грузовик и автобус, пострадавших эвакуировал вертолет
8 июля 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса маршрута №95 произошло в воскресенье утром на 22 километре По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автобусом, который следовал в попутном направлении.
В результате аварии пострадали два пассажира автобуса. Им потребовалась медицинская помощь. На место происшествия, как сообщили в департаменте Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, вылетел экипаж санитарного вертолёта, - передаёт RT.
Экипаж эвакуировал пострадавшего пассажира автобуса. Человека доставили в больницу.
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