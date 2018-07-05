Названа причина публикации данных о депутатских пенсиях
5 июля 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что информация о депутатских пенсиях была опубликована, чтобы предотвратить в обществе слухи и спекуляции на эту тему.
Госдума обнародовала официальные данные о размерах пенсий народных избранников в целях прекращения спекуляций на эту тему в различных информационных ресурсах, которые берут «с потолка» нереальные цифры, заявил Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании в Госдуме.
«Эта информация была обнародована в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов более ста тысяч рублей», - цитирует слова спикера нижней палаты российского парламента ТАСС.
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