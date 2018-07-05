Госдума раскрыла, сколько получают депутаты. За первое полугодие текущего года депутаты Госдумы в среднем получали по 328,5 тысячи рублей после уплаты всех налогов. В 2018 году средняя заработная плата народного избранника после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб. (до налога — 399,3 тыс. руб.).

В то же время по данным за шесть месяцев 2018 года, фактически начисленная среднемесячная зарплата, с учетом дней болезни и отпусков, составила 338,5 тыс. руб. чистыми, сообщает РБК. Помимо этого, в Госдуме также раскрыли размер доплат к пенсиям, на которые могут претендовать депутаты, которые выполняли свои обязанности не менее пяти лет.

В 2018 году его размер составляет 84 тыс. 774 руб. Это положение регулируется законом № 3-ФЗ («О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). Отмечается, что те, кто проработал в Госдуме от пяти до десяти лет, имеют право на доплату в размере 50% от этого денежного вознаграждения.

Депутаты, которые исполняли свои обязанности более десяти лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы. При этом депутаты могут рассчитывать на пенсионное обеспечение в размере 46 тыс. 626 руб. при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 руб. при исполнении обязанностей 10 лет и более.