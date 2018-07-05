Письмо из Одоева министрам-Козлодоевым

Подорожало всё. Цены на бензин – стремятся к 50 рублям за литр. Заправить авто законопослушному россиянину = полтысячи. О'кей - о'кей… Мы же нефть добываем золотыми лопатами? Или у нас в стране нет нефти-то? Или у нас недра Земли в стране принадлежат не мне, не тебе, не вам, а… кому? «Я знаю то, что ничего не знаю» (Сократ и… я, Светлана Олеговна Крылова, писатель из уездного городка Тульской области, среднестатистический житель России.)

Подорожало всё в связи с подорожанием цен на топливо. И ЖКХ тоже...

- Мой городок, как ты? – Хреново, - отвечает городок. – Выживаю. Огородами… А вот дождей-то нынче не было – так картошка не выросла. Капуста без полива – с детский кулачок… Глядишь, и не выживу в этот засушливый год. Ну, хоть яблочный год. В августе яблок поедим, варенье сварим… Только сахар дорог. Бензин же подорожал.

…Пенсионный возраст, значит, поднимаете? Ай, молодцы! Вы вообще за МКАД выезжали? Ну, в Сочи – не считается. В Одоев Тульской области приезжайте. Мы тут вас встретим… С лопатами. Щербатыми. Почему щербатыми? А потому что стоматология не работает. Я пять раз пыталась зуб пролечить. Не вышло. Пришлось выдёргивать. Теперь улыбаюсь криво – в ту сторону, где зубы остались, чтобы красиво было… Муж мой – спортсмен и красавец – умер в прошлом году. От отсутствия диагностики в области. Его 14 лет! лечили амбулаторно, поставив неправильный диагноз. Теперь привезли диагностическую аппаратуру и в наш «Удоев», да только работать – некому. Нет специалистов, которые умеют ею пользоваться. Сидят – пальцами тычут наугад. Нормально?

Моей молоденькой невестке, матери моей ненаглядной внученьки, поставили диагноз: воспаление лёгких и прописали немедленное прогревание. Ан… врач в отпуске! «Приходите через месяц»… Да вы что?! Какой месяц? Да любая уборщица сумеет эту кнопку нажать – на кварцевое прогревание. Я сама смогу. Но – нельзя же! А что делать? В Тулу с воспалением лёгких девочке мотаться-студиться ежедневно за свои деньги за 75 км? И – опять же, бензин-то подорожал…

Драгоценные наши, чемпионат мира по футболу у вас? А у нас – не у каждого в квартире газ.

И вот что. Долготерпению есть конец. Вы это ДОЛЖНЫ понимать. ОБЯЗАНЫ. Это я к чиновникам федерального уровня. Иначе – идите на пенсию. На ту, минималку, которую вы сами и определили.

Мы, молодежь 90-х, только в нулевых глотнули воздуха и загорелись надеждой. Ненадолго. На чуть-чуть. Когда наши трудовые усилия соответствовали результату. А теперь теряем страну. Пафос и показуха – это мы уже всё проходили.

Как выживать моему Одоеву? Люди тяжёлым трудом зарабатывают копейки. И пьют. Чтобы хоть как-то снять стресс. А как вы хотели?

Вкладывать бюджетные деньги только в бицепсы, а не в науку, культуру и образование – это, товарищи, безумие. И конца ему не видно. И напоследок. Я очень люблю свою Россию, Русь. Поэтому я здесь. А не в Швеции. Не в Калифорнии. А могла бы! Честное пионерское, могла бы. Сознательно не уехала из страны. Но. Сына уговорю уехать. Правда, он тоже не хочет… Молод и зелен. Говорит, что без русской речи не может долго жить.

Речь. Русская речь. Если бы не она, то «как не впасть в уныние при виде всего, что творится дома»? (Тургенев. Школьная программа. Помните?) Ну так вот. Два века прошло...

Никогда не думала, что я, патриотка по жизни, возглавлявшая некогда СМИ по поддержке отечественных производителей, вдруг стану оппозиционеркой. Такого долготерпения, как у меня, поискать – не найдёте. Но и меня «достало». Вот это повышение пенсионного возраста и цен на бензин… Это была последняя капля. Вы зарвались, зажрались, очумели, господа-товарищи министры-депутаты.

И напоследок. Я теперь из принципа решила дожить до 100 лет и пенсионный фонд заплатит мне сполна – всё, что я перечисляла в него же все эти годы лошадиной работы.

Светлана Крылова,

член Союза журналистов России, член Союза российских писателей,

г.Одоев, Тульская область.