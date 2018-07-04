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Путин подписал закон об увеличении госпошлин за загранпаспорта и на права
4 июля 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
За выдачу загранпаспорта нового образца (с электронным чипом) россиянам нужно будет платить пять тысяч рублей.
За водительское удостоверение придется платить три тысячи рублей. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении размера госпошлины за выдачу ряда документов нового образца - с микрочипами.
Документ опубликован на официальном интернет‐портале правовой информации. Выдача загранпаспорта подорожает с 3,5 тысячи рублей до 5 тысяч рубле, для ребенка загранпаспорт подорожал с 1,5 рублей до 2,5 тысяч. Увеличена пошлина на выдачу водительского удостоверения – с 2 до 3 тысяч рублей, а также на выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца из пластика – с 500 до 1,5 тысяч рублей.
Размер госпошлины и за выдачу водительского удостоверения нового поколения увеличился с 2 до трех 2 рублей. Документ нового образца о регистрации транспортного средства будет стоить 1,5 тысячи вместо 500 рублей.
Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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