Недобросовестные охранные компании Челябинска внесут в «черный список»

«Черный список» недобросовестных охранных компаний Челябинска, а также типовые документы для заказчиков и новая общественная организация для поддержки ответственных игроков охранного рынка появятся в Челябинске. Об этом сообщили в рамках круглого стола на тему «Цена безопасности», который организовали специалисты медиахолдинга «Гранада Пресс».

После нескольких инцидентов в торгово-развлекательных комплексах, школах и муниципальных зданиях многие жители всерьез задумались о качестве оказываемых охранных услуг. Глава департамента по работе с контрактной системой ГК «Витязь» Татьяна Сумина отметила, что некоторые организации демпингуют конкурсы и аукционы, искусственно занижая конечную цену в 2-3 раза. Это приводит к существенному ухудшению качества охраны.

- Средняя стоимость часа работы охранника — сто рублей в час, - уточнила она. Мы наблюдаем снижение цены до 30-50 рублей. Можно ли обеспечить качественную услугу за эти деньги — риторический вопрос.

Заранее узнать о том, хорошая ли компания выбрана в качестве охраны, практически невозможно — в Челябинске нет «черного списка» таких организаций. Для того, чтобы помочь заказчикам сделать правильный выбор, крупные ЧОПы Челябинска: «Витязь», «Арсенал», «Защита плюс», «Статус безопасности» и «Варяг», предложили создать такой список.

Также замглавы УФАС Южного Урала Наталья Сапрыкина предложила создать типовые документы в помощь заказчику, а руководитель «Арсенала» Александр Почкин рассказал о намерении создать общественную организацию для защиты добросовестных охранных организаций.