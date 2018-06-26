Медведев потребовал исключить дискриминацию по возрасту

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал не допускать дискриминации по возрасту. Глава российского правительства сообщил о пенсионной реформе 14 июня. Документ, в котором предлагается повысить пенсионный возраст, передан в Госдуму.

На совещании с участием ключевых вице-премьеров и представителей бизнес-объединений Дмитрий Медведев призвал исключить дискриминацию по возрасту и предложил организовать программы для переобучения пожилых людей.

Медведев напомнил, что сейчас внашей стране на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих людей, чем 50 лет назад, и этот дисбаланс означает дополнительную нагрузку, и на сотрудников, и на работодателей. Но, как подчеркнул Медведев, возраст не должен быть причиной для увольнения людей.

Он отметил, что при изменении пенсионного законодательства важно не потерять ни одного профессионала и приложить усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа.