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Силуанов обещает рост пенсии до 20 тысяч рублей
25 июня 2018, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что средняя пенсия в стране должна вырасти до двадцати тысяч рублей через шесть лет.
"В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей", — сказал Силуанов.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил журналистам о скором увеличении пенсий. По словам главы ведомства, средний размер выплат начнет повышаться уже в текущем году.
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