Силуанов обещает рост пенсии до 20 тысяч рублей

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что средняя пенсия в стране должна вырасти до двадцати тысяч рублей через шесть лет. Скворцова заявила о "тотальном омоложении людей"

"В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей", — сказал Силуанов.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил журналистам о скором увеличении пенсий. По словам главы ведомства, средний размер выплат начнет повышаться уже в текущем году.