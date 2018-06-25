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Министр труда сообщил о повышении пенсий в 2018 году
25 июня 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил журналистам о скором увеличении пенсий. По словам главы ведомства, средний размер выплат начнет повышаться уже в текущем году.
Предполагается, что к концу будущего года уровень пенсий достигнет 15,4 тысячи рублей. В недавнем интервью газете "Известия" Топилин подчеркнул, что к завершению 2018 года ежемесячная средняя пенсия россиян будет составлять примерно 14,4 тысячи рублей. Подобных результатов удастся добиться лишь для неработающих граждан пенсионного возраста.
Максим Топилин добавил, что пенсионная реформа никак не повлияет на рынок труда. Он подчеркнул, что работающие люди 60-65 лет являются вполне конкурентными, поскольку обладают опытом и навыками.
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