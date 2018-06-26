Ряд важных поручений дал Путин по итогам Прямой линии: Ипотека в 6% и зарплата

Президент России утвердил перечень поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня. Поручения Путину правительству опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил упростить процесс выдачи гражданства РФ зарубежным специалистам

Первым пунктом стоит тема обеспечения жильем семей, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок. Путин поручил правительству обеспечить изменения в законодательство, предусматривающие субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотеке на приобретение (строительство) жилья семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов.

Глава государства также поручил принять меры по завершению строительства с привлечением средств дольщиков.

"При участии АО "ДОМ.РФ" принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов", - указано в документе.

В перечне поручений российского президента - обеспечить дальнейший мониторинг показателей заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономик. Путин поручил кабмину принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня зарплаты и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста.

Всего в перечне поручений по итогам «Прямой линии» 15 пунктов. В них содержится 19 поручений.