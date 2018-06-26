Путин поручил упростить процесс выдачи гражданства РФ зарубежным специалистам

Российский лидер Владимир Путин поручил упростить процесс предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за границы. Об этом утром во вторник, 26 июня, сообщили в Кремле.

Свои предложения относительно упрощения порядка приема в гражданство РФ отдельных категорий лиц должны предоставить МВД, Министерство экономического развития России, Министерство науки и высшего образования, Министерство труда и социальной защиты, а также Министерство иностранных дел, передает РИА "Новости".

Срок выполнения данного поручения установлен до 20 декабря текущего года. Владимир Путин назначил ответственными руководителя министерства внутренних дел Владимира Колокольцева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра труда Максима Топилина, главу МЭР Максима Орешкина, а также министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.