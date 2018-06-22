Сегодня последний рабочий день, в московском регионе установилась жара, многие жители Москвы после работы сразу поедут на дачу. В центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют не выезжать из мегаполиса в период с 16 до 22 часов.

По прогнозу ЦОДД, в пятницу, 22 июня, вечером на дорогах по направлению из Москвы в Подмосковье могут образоваться пробки. Водители могут просидеть в пробке несколько часов. "Сегодня вечером ожидаются "дачные" пробки - выезжайте из города до 16 или после вечернего часа пик около 22 часов. Хороших выходных, - говорится в сообщении ЦОДД на официальной страничке в Тwitter.

Самые длинные пробки растянутся с 16:00 до 20:00 в районе Щёлковского, Ярославского, Энтузиастов, Ленинградского и Алтуфьевского шоссе, на Волгоградском на Ленинском проспектах, на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД.

В городе уже наблюдается достаточно плотное движение. ЦОДД рекомендует дачникам перенести поездку из города на внепиковые часы - до 16 часов или после 22 часов. В субботу лучше выезжать из Москвы или ранним утром, до 8 часов, или после полудня.