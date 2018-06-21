Роструд рекомендовал рабочий день в жаркую пору сокращать
21 июня 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
На каждом рабочем месте должны быть обеспечены нормальные условия труда, отвечающие требованиям охраны труда. Время работы в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть уменьшено на 1-4 часа.
Работодатели должны предоставлять сотрудникам перерывы в работе, выделить в учреждениях, офисах места для отдыха. В рабочих помещениях всегда должна быть доступна чистая питьевая вода и аптечка, заявили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Если руководство не может обеспечить прохладу в рабочем помещении, например, с помощью кондиционеров, то при достижении температуры 28,5 градусов продолжительность рабочего дня рекомендовано сокращать на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на 2 часа, больше тридцати градусов – на 4 часа.
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