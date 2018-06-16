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Расследованием против Шестуна занимается следователь по делу Улюкаева
16 июня 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Следственной группой, которая расследует уголовное дело главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, руководит следователь, который занимался делом экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
Роман Видюков вместе с генералом ФСБ Иваном Ткачевым задерживал Улюкаева, - сообщает РБК. Как рассказал изданию источник, знакомый с материалами дела, фамилия Видюкова также упоминалась среди участников следственной группы во время заседания суда.
Александр Шестун был арестован по делу о превышении должностных полномочий. Ранее он жаловался на угрозы уголовным преследованием, если не подаст в отставку с должности главы района.
Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Шестуна обвиняют в действиях, из-за которых бюджет потерял 62,8 миллионов рублей. По данным представителей суда, в отношении Шестуна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 августа.
Накануне дома у Шестуна и в администрации прошли обыски, чиновника допросили в Следственном комитете.
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