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Расследованием против Шестуна занимается следователь по делу Улюкаева

16 июня 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Расследованием против Шестуна занимается следователь по делу Улюкаева
фото: pixabay.com

Следственной группой, которая расследует уголовное дело главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, руководит следователь, который занимался делом экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

Роман Видюков вместе с генералом ФСБ Иваном Ткачевым задерживал Улюкаева, - сообщает РБК. Как рассказал изданию источник, знакомый с материалами дела, фамилия Видюкова также упоминалась среди участников следственной группы во время заседания суда.

Александр Шестун был арестован по делу о превышении должностных полномочий. Ранее он жаловался на угрозы уголовным преследованием, если не подаст в отставку с должности главы района.

Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Шестуна обвиняют в действиях, из-за которых бюджет потерял 62,8 миллионов рублей. По данным представителей суда, в отношении Шестуна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 августа.

Накануне дома у Шестуна и в администрации прошли обыски, чиновника допросили в Следственном комитете.

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