Cуд арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Шестуна обвиняют в действиях, из-за которых бюджет потерял 62,8 миллионов рублей. По данным представителей суда, в отношении Шестуна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 августа.



Накануне дома у Шестуна и в администрации прошли обыски, чиновника допросили в Следственном комитете, - сообщает РИА Новости.

Ранее администрация Серпуховского района сообщала, что 5 и 9 апреля, а также 4 мая в ее здании проводились обыски, в результате которых следователи изъяли документы за 2007-2008 годы. В конце апреля обыски прошли у заместителей Шестуна.