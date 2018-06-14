Cуд арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна
14 июня 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Шестуна обвиняют в действиях, из-за которых бюджет потерял 62,8 миллионов рублей. По данным представителей суда, в отношении Шестуна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 августа.
Накануне дома у Шестуна и в администрации прошли обыски, чиновника допросили в Следственном комитете, - сообщает РИА Новости.
Ранее администрация Серпуховского района сообщала, что 5 и 9 апреля, а также 4 мая в ее здании проводились обыски, в результате которых следователи изъяли документы за 2007-2008 годы. В конце апреля обыски прошли у заместителей Шестуна.
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