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Зюганов рассказал о тяжелой болезни Говорухина
14 июня 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов сообщил, что "талантливый режиссер, очень яркий художник, великолепный актер, интересный, умный и знающий политик" Станислав Говорухин скончался от рака.
По признанию Зюганова, они с Говорухиным были соседями по даче. "Болезнь его «достала». Мы с ним общались в последнее время, но, к сожалению, такие формы рака сегодня, пока, не лечатся", - рассказал политик.
Лидер КПРФ отметил, что "Станислав Сергеевич Говорухин вошел в историю не только как режиссер", - сообщается на сайте КПРФ. "Я уверен, что будущие поколения для того, чтобы познать великую советскую эпоху, будут обязаны посмотреть три сериала: «Вечный зов», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя»", - заявил Зюганов и пояснил, что "опираясь на эту толщу высокой, великой культуры, можно почувствовать и аромат того времени, и дух нашей победы, и гражданскую позицию".
"Мы потеряли великолепного гражданина, мужественного человека и достойного товарища", - сказал сегодня Зюганов своим однопартийцпам.
Говорухина вспоминают его коллеги.
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