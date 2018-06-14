Зюганов рассказал о тяжелой болезни Говорухина

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов сообщил, что "талантливый режиссер, очень яркий художник, великолепный актер, интересный, умный и знающий политик" Станислав Говорухин скончался от рака.

«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

По признанию Зюганова, они с Говорухиным были соседями по даче. "Болезнь его «достала». Мы с ним общались в последнее время, но, к сожалению, такие формы рака сегодня, пока, не лечатся", - рассказал политик.

Лидер КПРФ отметил, что "Станислав Сергеевич Говорухин вошел в историю не только как режиссер", - сообщается на сайте КПРФ. "Я уверен, что будущие поколения для того, чтобы познать великую советскую эпоху, будут обязаны посмотреть три сериала: «Вечный зов», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя»", - заявил Зюганов и пояснил, что "опираясь на эту толщу высокой, великой культуры, можно почувствовать и аромат того времени, и дух нашей победы, и гражданскую позицию".

"Мы потеряли великолепного гражданина, мужественного человека и достойного товарища", - сказал сегодня Зюганов своим однопартийцпам.

Говорухина вспоминают его коллеги.