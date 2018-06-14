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Садальский почтил память Говорухина
14 июня 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный актер театра и кино и активный блогер Станислав Садальский в соцсетях почтил память режиссера Станислава Говорухина, который скончался сегодня утром на 83-м году жизни.
Как пишет Садальский, идут постоянные звонки журналистов с просьбой прокомментировать смерть Говорухина: "Отказываюсь. Противно". Как отметил актер, он верил, что Говорухин справится, режиссер был сильным человеком. "С мощным талантом, пророческим видением судеб и мощным мнением, с которым я солидарен…", — написал Садальский.
Коллеги, друзья и поклонники режиссера Станислава Говорухина выражают родным и близким режиссера соболезнования в связи с его кончиной, пишет "Телепрограмма".
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