Садальский почтил память Говорухина

Популярный актер театра и кино и активный блогер Станислав Садальский в соцсетях почтил память режиссера Станислава Говорухина, который скончался сегодня утром на 83-м году жизни. В Госдуме сообщили о смерти Говорухина

Как пишет Садальский, идут постоянные звонки журналистов с просьбой прокомментировать смерть Говорухина: "Отказываюсь. Противно". Как отметил актер, он верил, что Говорухин справится, режиссер был сильным человеком. "С мощным талантом, пророческим видением судеб и мощным мнением, с которым я солидарен…", — написал Садальский.

Коллеги, друзья и поклонники режиссера Станислава Говорухина выражают родным и близким режиссера соболезнования в связи с его кончиной, пишет "Телепрограмма".