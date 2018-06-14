Народная артистка РСФСР Людмила Максакова назвала Говорухина изумительным мастером своего дела и замечательным человеком, верящим в способность порядочных и честных людей изменить мир к лучшему. Садальский почтил память Говорухина

"С этим ощущением и жил. Если бы такое же чувство было у всех, мир был бы изменён. Очень горько и грустно", — сказала Максакова в беседе с RT.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил сегодня об уходе из жизни режиссера Станислава Говорухина. Депутаты почтили память знаменитого режиссера минутой молчания.