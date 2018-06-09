У въездов в Москву во время ЧМ-2018 будут дежурить резервные автобусы

У въездов в Москву во время чемпионата мира по футболу будут дежурить резервные автобусы. Дело в том что с 1 июня по 17 июля в столицу может попасть только легальный транспорт с регулярных маршрутов.

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На 62 въездах в город установлены посты ДПС, сотрудники которых будут проверять автобусы из других регионов. Как отмечает портал m24.ru, транспортные средства должны будут подавать уведомления о поездке в Москву на официальном сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу за 48 часов до прибытия. Кроме того, в столицу смогут въехать автобусы, имеющие спецпропуск местных органов Министерства внутренних дел.

Если перевозчик не получит разрешение на пересечение границы города, то пассажиров могут пересадить на специальные резервные виды транспорта и довезти их до пункта назначения.