Гай Ричи снял ролик, посвященный чемпионату мира

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи опубликовал снятый недавно видеоролик. Клип посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ролик начинается с истории русского мальчика Андрея, которого мама отправляет с мячиком на улицу, где ему приходится столкнуться с дворовыми гопниками. Далее следуют истории знаменитых футболистов: с чего начиналась спортивная карьера англичанина Гарри Кейна, бразильца Неймара, немца Месута Озила и француза Бенджамина Менди.

В клипе Гая Ричи также сыграла американская теннисистка Серена Уильямс. Кроме того, в эпизодических ролях были замечены россиянин Федор Смолов, испанец Давид де Хеа и французы Тьерри Анри и Патрис Эвра, сообщают «Вести.ру».