Гай Ричи снял ролик, посвященный чемпионату мира
8 июня 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый британский режиссер Гай Ричи опубликовал снятый недавно видеоролик. Клип посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Ролик начинается с истории русского мальчика Андрея, которого мама отправляет с мячиком на улицу, где ему приходится столкнуться с дворовыми гопниками. Далее следуют истории знаменитых футболистов: с чего начиналась спортивная карьера англичанина Гарри Кейна, бразильца Неймара, немца Месута Озила и француза Бенджамина Менди.
В клипе Гая Ричи также сыграла американская теннисистка Серена Уильямс. Кроме того, в эпизодических ролях были замечены россиянин Федор Смолов, испанец Давид де Хеа и французы Тьерри Анри и Патрис Эвра, сообщают «Вести.ру».
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