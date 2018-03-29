Песков высказался о возможной отставке Тулеева из-за гибели 64 человек

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после того, как Кемерово посетил президент РФ Владимир Путин. Рамзан Кадыров может в рамках закона найти украинского пранкера Евегния Вольнова

Путин, напомним, прибыл в Кемерово после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

Родственники погибших и пострадавших вышли на митинги. Жители Кемерово считают, что власти должны быть уволены.

Путин на встрече с кемеровским правительством дал соответствующие поручения. Про увольнения речи не шло. На вопрос об отставке Тулеева Песков сказал, что президент уже на этот вопрос ответил, повторяться он не станет. "Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию", — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Отметим, Тулеев извинился перед Путиным за погибших при пожаре, но не перед родными жертв пожара. А к жителям города он записал видеообращение. По данным кемеровской администрации, губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, проводит встречи с семьями погибших.