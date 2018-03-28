Посетители торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово за сутки до пожара заметили подозрительный запах и жаловались на запах горящей проводки. Но никто не обратил внимание на жалобы горожан. Следователи сейчас ищут очевидцев и свидетелей, которые сообщали о запахе горящей проводки. Специалисты пожарной лаборатории МЧС назвали причиной пожара в Кемерово поджог

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал: "Уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке​​​". "То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это", — цитирует слова главы СКР РИА Новости.

По словам Бастрыкина, следователи выяснят, почему такое было возможно.По факту гибели людей при пожаре в Кемерово возбуждено и расследуется три уголовных дела. В Кемерово работают опытные следователи. Появилась версия поджога в игровом центре на четвертом этаже комплекса.

Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Следствие даст принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего и действиям всех лиц, так или иначе причастных к гибели людей. Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных лиц. Работает группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата, которая будет детально разбираться в причинах этого преступления.

Лично буду контролировать ход расследования уголовного дела вплоть до реализации принципа неотвратимости наказания", - написал Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".