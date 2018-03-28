Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта

Прощание с актером театра и кино Олегом Анофриевым состоится в пятницу, 30 марта. Зять актера Сергей Солодинин рассказал, что церемония прощания пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента, - сообщает РБК.

Олег Анофриев умер 28 марта в Москве на 88 году жизни. Анофриев сыграл более 50 ролей в кино, но получил популярность благодаря исполнению песен к мультфильмам, фильмам и телепередачам. Анофриев исполнял легендарную композицию «Спят усталые игрушки», под которую засыпали миллионы детей; песни «Точка, точка, запятая» и «Есть только миг». В мультипликационном фильме «Бременские музыканты» 1969 года голосом Олега Анофриева поют Трубадур, Король, Петух, Кот, Пес и Атаманша.

Знаменитые советские и российские актеры вспоминают Олега Анофриева. Кинорежиссер Светлана Дружинина выразила светлые и скорбные чувства, комментируя сообщение о смерти российского актера.