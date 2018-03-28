Светлана Дружинина вспоминает Олега Анофриева как очень светлого человека
28 марта 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Кинорежиссер Светлана Дружинина выразила светлые и скорбные чувства, комментируя сообщение о смерти российского актера Олега Анофриева.
«Это был очень хороший, очень светлый, талантливейший человек и партнер. Если хотите, он будет жить вечно, потому что его «Песня Трубадура» (из мультфильма «Бременские музыканты»), его исполнение, его творческие труды будут долго-долго радовать нас и создавать нам праздничное настроение. Светлая память Олегу Анофриеву», - сказала Светлана Дружинина RT.
Ранее стало известно, что Олег Анофриев скончался сегодня на 88-м году жизни. Актер снялся в фильмах «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Для многих Олег Анофриев стал «голосом детства» после выхода мультфильма «Бременские музыканты».
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