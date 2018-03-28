Скончался Олег Анофриев

Скончался советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен Олег Анофриев. Он сыграл более 50 ролей в кино, но прославился и стал по-настоящему народным артистом благодаря исполнению песен.

Многие поколения выросли на его песнях. Мы знаем, любим и помним бессмертный шлягер к кинофильму «Земля Санникова» и "Принцесса цирка", песни из мультфильмов «Бременские музыканты» и «Львёнок и черепаха». Легендарному артисту и замечательному человеку было 87 лет.

"Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", – цитирует телеведущего Александра Олешко RT.