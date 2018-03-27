В соцсетях проходит акция #заперто после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
27 марта 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне в связи с трагедией в кемеровском ТЦ организовали в социальных сетях массовую акцию под хэштегом #Заперто. Инициаторами всероссийского движения стала группа "Я живу в Красноярске".
Инициаторы акции призвали пользователей Сети проверить, не закрыты ли аварийные выходы в местах их работы или учебы, а если они заперты — узнать, кто отвечает за их открытие в случае чрезвычайной ситуации. Адреса и фотографии тех мест, где двери оказываются закрытыми, рекомендуют публиковать с хештегом #Заперто. "Давайте предупредим друг друга о небезопасных местах", - пишут организаторы акции.
К флешмобу уже присоединились многие города: посты с хештегом размещают пользователи из Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Воронежа.
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