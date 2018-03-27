В Москве на Манежной установили мемориал по погибшим в Кемерово
27 марта 2018, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы на Манежной площади, в нескольких метрах от входа в Александровский сад, установлен мемориал по погибшим в результате пожара в Кемерово. Москвичи и гости столицы приносят цветы и игрушки, зажигают свечи. Жертвами пожара стали 64 человека, из них - 41 несовершеннолетний ребенок.
На Манежной площади проходит акция памяти погибших. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Манежную площадь и возложил цветы к мемориалу. Ранее Собянин выразил соболезнования родным погибших.
Сегодня вечером жители Кемерова выпустили в небо белые воздушные шары в память о погибших в пожаре. Ровно в 19:00 по местному времени белые шары взмыли в небо.
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