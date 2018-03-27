Глава похоронного бюро Кемерово сообщил, сколько погибших в морге
27 марта 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Глава городского похоронного бюро Кемерово опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях, о сотнях погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
Директор кемеровского муниципального предприятия "Спецбюро" Игорь Алхимов рассказал, что предприятие забирало от первого до последнего покойного, занималось транспортировкой погибших с места происшествия, и на данный момент в кемеровском морге находятся тела 57 погибших, - сообщает РБК.
Пр словам директора кемеровского похоронного бюро, информация о числе погибших, а также "что там говорят какие-то товарищи про подготовку большого числа мешков для погибших — это все чушь".
Жители Кемерово после страшной трагедии в "Зимней вишне" устраивают акции с требованием снять власти.
Алхимов также рассказал, как вместе с представителем прокуратуры, представителем администрации и инициативной группой, избранной из числа митингующих перед зданием горадминистрации Кемерово, посетил городское кладбище. Митингующие требовали опровержения или подтверждения информации о сотнях подготовленных для похорон жертв пожара могил.
В выходной день люди пришли отдыхать в "Зимнюю вишню". Погибли целые семьи.
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