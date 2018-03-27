Акция памяти прошла в Симферополе по погибшим в Кемерово

Симферопольцы почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Акция была организована на площади Ленина. Почтить память пришло около 40 человек, передает корреспондент«Аргументов недели – Крым».

Цветы, свечи и игрушки стали приносить к месту акции еще накануне вечером. При этом неизвестно, были это обычные граждане или сотрудники администрации, которые решили таким образом обозначить место акции, пишут "Аргументы недели -Крым".

Официальных представителей властей города – главы администрации Игоря ЛУКАШЕВА, которая организовала акцию, или его заместителей – не было. Возможно, они присутствуют на заседании Совета министров Крыма, проходящем прямо сейчас.

Днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным, количество погибших составило 64 человека, более 50-ти пострадали, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Среди погибших и пострадавших есть дети. Кроме того, погибло около 200 животных в контактном зоопарке на территории ТЦ.

Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого уже задержали пятерых. Среди задержанных – охранник, который, по информации Следственного комитета РФ, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

В Кемеровской области объявлен траур. Еще несколько регионов присоедининлись по своей инициативе. Общенациональный траур при этом до сих пор не объявили.

Жители не верят официальным данным о погибших. Сегодня в Кемерово у здания областной администрации проходит многочисленный стихийный митинг, где участники требуют раскрыть реальный данные о жертвах, а также отставки региональных властей.