Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди

Актер Владимир Пермяков, ставший известным на всю страну благодаря роли Лени Голубкова из рекламной серии финансовой пирамиды МММ, прокомментировал смерть ее основателя. В Москве скончался Сергей Мавроди

Пермяков заявил, что Сергей Мавроди был талантливым бизнесменом, из которого по приказу Ельцина СМИ сделали афериста. Мавроди и МММ утопили Ельцин с Черномырдиным из-за продвижения ГКО (государственных краткосрочных облигаций), считает актер. «Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс», - выразил мнение бывший исполнитель роли «не халявщика, а партнера».

МММ - крупнейшая финансовая пирамида в истории России. Была создана Сергеем Мавроди в 1992 году, напоминает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что сегодня Сергей Мавроди скончался в московской больнице в возрасте 62 лет.