Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди
26 марта 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Владимир Пермяков, ставший известным на всю страну благодаря роли Лени Голубкова из рекламной серии финансовой пирамиды МММ, прокомментировал смерть ее основателя.
Пермяков заявил, что Сергей Мавроди был талантливым бизнесменом, из которого по приказу Ельцина СМИ сделали афериста. Мавроди и МММ утопили Ельцин с Черномырдиным из-за продвижения ГКО (государственных краткосрочных облигаций), считает актер. «Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс», - выразил мнение бывший исполнитель роли «не халявщика, а партнера».
МММ - крупнейшая финансовая пирамида в истории России. Была создана Сергеем Мавроди в 1992 году, напоминает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что сегодня Сергей Мавроди скончался в московской больнице в возрасте 62 лет.
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