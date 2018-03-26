Жители Москвы смогут оформить полис ОМС в интернете

Жители Москвы в скором времени получат возможность оформить полис обязательного медицинского страхования по интернету. Отмечается, что данная услуга будет доступна всем совершеннолетним гражданам.

Для заполнения формы следует иметь подтвержденную учетную запись на портале mos.ru или федеральном сайте госуслуг. Подать заявление может любой желающий в меню "Услуги" в разделе "Здоровье". Для получения нового полиса необходимо будет отсканировать паспорт и ввести номер утраченного или просроченного полиса ОМС.

Как уточняет m24.ru, пользователь имеет право выбрать полис на бумажном бланке или на пластиковой карте с электронным носителем. Документ будет готов в течение месяца.