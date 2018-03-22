Матвиенко предложила отменить обязательное медицинское страхование

На заседании научно-экспертного проекта по реализации наставлений президента РФ выступила спикер СовФеда Валентина Матвиенко. Она рекомендует превратить обязательное медицинское страхование в добровольное.

Средства, выделяемые на ОМС, Матвиенко предлагает закладывать в федеральных и региональных бюджетах, минуя различные ненужные фонды. "Не первый год специалисты здравоохранения, граждане критикуют совершенно, на мой взгляд, справедливо, что это никакая не страховая система. Кого мы обманываем, это даже не квазистраховая система. Мы берем деньги, отдаем Фонду обязательного медицинского страхования, дальше подключаем как бы страховые компании", - отметила Матвиенко, передает РИА Новости. Такие компании она назвала "прокладками" по перекачиванию средств граждан.

Спикер дала поручение комитету по соцполитике изучить этот вопрос. Матвиенко предложила изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере.