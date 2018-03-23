Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Евгений Гаврилов отправлен в отставку. Об этом заявила пресс-служба губернатора Подмосковья. Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области. Губернатор Воробьев проигнорировал жителей Волоколамска и был атакован снежками

На место Гаврилова назначили Андрея Вихарева, который занимает должность главы городского округа Лосино-Петровский. Ранее Гаврилов в беседе с РБК опровергал сообщения СМИ об отставке.

Отставка Евгения Гаврилова произошла на фоне ситуации с подмосковной свалкой «Ядрово». 21 марта на свалке произошел выброса газа, из-за чего пострадали более 50 детей. Власти ввели на полигоне режим ЧС. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе.

В Волоколамске с симптомами отравления госпитализированы не только школьники, но и грудные дети.