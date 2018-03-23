Глава Волоколамского района отправлен в отставку
23 марта 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Евгений Гаврилов отправлен в отставку. Об этом заявила пресс-служба губернатора Подмосковья. Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области.
На место Гаврилова назначили Андрея Вихарева, который занимает должность главы городского округа Лосино-Петровский. Ранее Гаврилов в беседе с РБК опровергал сообщения СМИ об отставке.
Отставка Евгения Гаврилова произошла на фоне ситуации с подмосковной свалкой «Ядрово». 21 марта на свалке произошел выброса газа, из-за чего пострадали более 50 детей. Власти ввели на полигоне режим ЧС. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе.
В Волоколамске с симптомами отравления госпитализированы не только школьники, но и грудные дети.
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