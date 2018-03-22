В Волоколамске с симптомами отравления госпитализированы не только школьники
22 марта 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Волоколамске с симптомами отравления госпитализированы не только школьники, но и грудные дети. Одна из жительниц Волоколамска рассказала, что ее 7-месячная крестница попала в больницу. У малышки выступила сыпь, тошнота, рвота - симптомы, как у госпитализированных школьников.
По словам женщины, нескольких детишек увезли в Москву. Окончательный диагноз ее крестнице пока не поставили. Екатерина, как и родители малышки предполагают, что причиной недомогания стал выброс газа со свалки, - передает РИА Новости.
В пресс-службе детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой сообщили, что обсуждается вариант с переносом занятий в школах в случае новых выбросов свалочного газа.
В Волоколамск приедут медики-специалисты из Москвы. 21 марта в городе побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомним, Роспотребнадзор не выявил превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе.
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