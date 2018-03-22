Губернатор Воробьев проигнорировал жителей Волоколамска и был атакован снежками
22 марта 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько сотен жителей подмосковного Волоколамска в среду вышли к зданию Центральной районной больницы после сообщения о массовой госпитализации детей. Приехавшего на место губернатора региона Андрея Воробьева закидали снежками.
Как пишет «Коммерсант», собравшиеся ждали, что Воробьев пообщается с ними, однако чиновник предпочел обратиться к телекамерам. Раздав интервью, сопровождаемый полицейскими губернатор направился к своему автомобилю. Люди проводили Андрея Воробьева криками «позор!» и забросали его снежками.
Также от участников стихийной акции досталось главе Волоколамского района Евгению Гаврилову. Один из протестующих ударил его по голове. Потасовку разняла охрана чиновника.
Ранее в медучреждения Волоколамска с симптомами отравления обратились более 50 детей. По версии их родителей, причиной случившегося стали выбросы газа на мусорном полигоне, расположенном неподалеку от города.
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