Алексей Пушков прокомментировал задержание Надежды Савченко
22 марта 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал неумным шагом решение Верховной рады лишить депутатской неприкосновенности Надежду Савченко.
"Они свою "национальную героиню" теперь превращают в национальную мученицу. Мне кажется, это крайне неумно", - сказал он, передает ТАСС.
"Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. "Знамя новой Украины" рискует оказаться в тюрьме", — написал сенатор в своем Twitter.
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) вручил сегодня народному депутату Верховной рады Надежде Савченко документ о предъявленных ей обвинениях и объявил о ее задержании.
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