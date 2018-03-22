Алексей Пушков прокомментировал задержание Надежды Савченко

Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал неумным шагом решение Верховной рады лишить депутатской неприкосновенности Надежду Савченко.

"Они свою "национальную героиню" теперь превращают в национальную мученицу. Мне кажется, это крайне неумно", - сказал он, передает ТАСС.

"Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. "Знамя новой Украины" рискует оказаться в тюрьме", — написал сенатор в своем Twitter.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) вручил сегодня народному депутату Верховной рады Надежде Савченко документ о предъявленных ей обвинениях и объявил о ее задержании.