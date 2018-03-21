Россиянин сдал пограничникам кубинцев, пытавшихся попасть в США

Попытка двух граждан Республики Куба пробраться в вожделенные США извилистым путем, через Чукотку и Аляску, закончилась для них провалом и уголовным делом.

Воспользовавшись безвизовым режимом между Кубой и Россией, два кубинца прибыли на Дальний Восток. Они договорились с одним из местных жителей, чтобы тот контрабандой переправил их через Берингов пролив на своем маломерном судне за вознаграждение в 1 000 евро и 800 долларов.

Местный оказался сознательным. Желая предотвратить незаконное пересечение государственной границы, он сообщил о преступных намерениях своих кубинских заказчиков в пограничный орган ФСБ России. Дальнейшие события происходили уже под контролем оперативных сотрудников соответствующего ведомства.

В итоге двум кубинцам так и не удалось уплыть на остров Крузенштерна в штат Аляска – их задержали по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору (ст 30, ч 3, ст 322 ч 3 УК РФ).

Предварительное следствие по делу проведено, уголовное дело с обвинительным заключением передано в Чукотский районный суд, сообщает сайт прокуратуры Чукотского АО.