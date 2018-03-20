Ринго Старр стал рыцарем Британской империи
20 марта 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный барабанщик легендарной группы получил титул рыцаря Британской империи. Церемонию посвящения музыканта в рыцари провел принц Уильям в Букингемском дворце.
Ринго Старр, барабанщик группы The Beatles, получил рыцарский титул в возрасте 77 лет. «Это значит очень много. Это означает признание того, что мы сделали. Мне действительно очень приятно», - прокомментировал музыкант это радостное событие в своем Twitter.
Ринго Старр еще не решил, следует ли называть его теперь «сэр Ринго». Возможно, ему стоит посоветоваться с сэром Полом Маккартни, возведенным в рыцарское достоинство 21 год назад, первым из состава знаменитой «ливерпульской четверки». А в 1965 году всему музыкальному квартету было присвоено звание кавалеров ордена Британской империи, пишет РИА Новости.
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