Ринго Старр стал рыцарем Британской империи

Легендарный барабанщик легендарной группы получил титул рыцаря Британской империи. Церемонию посвящения музыканта в рыцари провел принц Уильям в Букингемском дворце.

Ринго Старр, барабанщик группы The Beatles, получил рыцарский титул в возрасте 77 лет. «Это значит очень много. Это означает признание того, что мы сделали. Мне действительно очень приятно», - прокомментировал музыкант это радостное событие в своем Twitter.

Ринго Старр еще не решил, следует ли называть его теперь «сэр Ринго». Возможно, ему стоит посоветоваться с сэром Полом Маккартни, возведенным в рыцарское достоинство 21 год назад, первым из состава знаменитой «ливерпульской четверки». А в 1965 году всему музыкальному квартету было присвоено звание кавалеров ордена Британской империи, пишет РИА Новости.