Ространснадзор приостановил полеты Ан-148

Ространснадзор выписал предписание о приостановке эксплуатации самолетов Ан-148. Руководитель ведомства Виктор Басаргин сообщил, что это касается самолетов, которые находятся в парках российских авиакомпаний.

Также ведомство до 27 апреля приостановило полеты всех воздушных судов компании "Саратовские авиалинии".

Как отметил Басаргин, у ведомства есть замечания как к персоналу, так и к производителю. Пилоты компании должны будут пройти тестирование и проверку, передает РИА Новости.

Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва - Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после взлета в аэропорту "Домодедово". Погибли шесть членов экипажа и 65 пассажиров.