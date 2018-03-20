Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
20 марта 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Ространснадзор выписал предписание о приостановке эксплуатации самолетов Ан-148. Руководитель ведомства Виктор Басаргин сообщил, что это касается самолетов, которые находятся в парках российских авиакомпаний.
Также ведомство до 27 апреля приостановило полеты всех воздушных судов компании "Саратовские авиалинии".
Как отметил Басаргин, у ведомства есть замечания как к персоналу, так и к производителю. Пилоты компании должны будут пройти тестирование и проверку, передает РИА Новости.
Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва - Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после взлета в аэропорту "Домодедово". Погибли шесть членов экипажа и 65 пассажиров.
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