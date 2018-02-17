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Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

17 февраля 2018, 00:12 [ «Аргументы Недели» ]

Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

Несколько дней назад под Москвой разбился самолет АН-148, погибли люди. Сразу возникли вопросы, почему это произошло, по какой причине. Мы обратились за авторитетным мнением к заслуженному летчику-испытателю России Герою России Магомеду Толбоеву.

 

Как «убить» неубиваемый Ан

- Магомед Омарович, скажите, можно ли посадить самолет с выключенными двигателями?

- Можно, мы для этого и работали и работаем. Взять ту же программу «Буран». Это возврат из космоса и, естественно, бездвигательная посадка. У нас был опытный самолет Миг-25.

- Это очень тяжелый самолет.

- Да, отрабатывалась посадка без двигателя днем и ночью, в любых условиях с высоты 24 тысячи метров. 

- На таких высотах гражданские самолеты не летают. А с какой высоты вы пилотировали гражданские самолеты с выключенными двигателями?

- Тринадцать тысяч – это ТУ-154, ТУ-134 и ТУ-144.

- В случае с недавней катастрофой АН-148 высота была не такая большая - около 2-х тыс. метров. Могли пилоты посадить самолет? Говорят, что это уникальная машина, что она одна из немногих может без особого навыка пилотов быть посаженой.

- АН-148 – это советская машина, великого конструкторского бюро Антонова. Это одно из сильнейших конструкторских бюро в мире. АН-24, АН-124 «Руслан», АН-225 «Мрия», самый большой самолет в мире – это делала Антоновская фирма. АН-148 создан для тяжелых арктических условий: посадка на льдину, посадка с ограниченными возможностями. Как этот самолет можно убить? Я не представляю.

- Тем не менее, это произошло. Набирается высота 2 тыс. метров и вдруг что-то происходит…

- Да ничего не происходит. АН-148 – великолепная машина. Если они забыли включить антиобледенители ПВД, то загорается лампочка. Так на всех самолетах. Можете представить себе, вот я боевой летчик, истребитель-бомбардировщик на старом СУ-7Б. Я и командир, я и второй пилот, я и штурман, я и бортрадист, я и бортинженер – все одновременно. Когда горит лампочка, я не могу ее не увидеть, хотя на мне намного больше обязанностей и функций, чем на гражданских пилотах. А эти сидят толпой в кабине - для чего? В фирменных костюмах, стюардессы за них чемоданчики катают. Это летчики? Беда в том, что сейчас летчиков нет. Есть операторы, люди, которые тыкают кнопки, сами не зная, что находится внутри самолета и как эти кнопки работают. Летчик – это тот, кто работает сам, руками, мозгами.

 

Заложники тупости

- А Росавиация как обычно ни при чем?

- Вот именно. Мы обвиняем экипаж. А кто их создал? Есть такой человек, зовут его Нерадько. Руководитель Росавиации. Нерадько – хозяин неба России. Выше него человека нет. Есть еще министр транспорта Соколов, но Нерадько ему не подчиняется. Если бы подчинялся, Соколов давно бы снял Нерадько за все катастрофы: Ростов, Казань, Ярославль, Сочи. Убийственные показатели, теряется национальная честь. Мы, русские авиаторы, которые завоевали за 100 лет такое уважение к себе, стали заложниками тупости чиновников.

- А что такого Нерадько сделал или не сделал?

- Самое главное, что Нерадько ничего не делает. Росавиацию надо проверить Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. Я давно прошу, пишу - пожалуйста, остановите трагедию Российской авиации. Без толку.

- Эти пилоты, особенно региональных рейсов, кто они? Были случаи, когда у пилотов выявлялись фальшивые летные книжки. И с такими книжками они до сих пор летают?

- Да, благодаря Нерадько и его подчиненным. Вы можете представить, начальник Управления Нерадько сам выдает летные свидетельства! Я летчик-испытатель СССР, у меня прописано, какие самолеты я могу пилотировать, от АН-2 до ТУ-144, от МИГ-25 до МИГ-21, все комиссии, условия, все расписано. У меня есть свидетельство пилота гражданской авиации еще с Советского Союза. Это опыт десятилетий пилотирования. Так вот у Нерадько сейчас, как говорят среди пилотов, это все стоит примерно 100 тыс. долларов. Где Генеральная прокуратура, где Следственный комитет? 

- Но при катастрофе в Сочи самолет вел военный пилот? Он же, наверное, не на автопилоте летел?

- Он потерял пространство и ориентировку. Почему потерял? Кто их довел до этого состояния? Человек не машина. Я знаю предел моих возможностей, могу вести воздушный бой на перегрузках 8-9 единиц. Но так мало кто может, при 6-ти уже многие отказываются. Человек просто устает и отключается. А как только он отключился, он сразу проиграл бой, собьют. Каждый должен знать свой предел. А нынешние начальники могут тебя гонять из самолета в самолет, с борта на борт почти без отдыха. Мне жалко гражданских пилотов, которых гоняют с аэропорта в аэропорт, они ночуют в гостиницах. Кстати, самые мужественные люди в гражданской авиации – это стюардессы, наши русские девушки. Они не теряются ни при каких обстоятельствах.

 

Раковая опухоль и ее крыша

- Что такое Росавиация и зачем этот орган нужен, если всегда виноваты или пилоты или авиационные компании? 

- Росавиация - раковая опухоль на теле русской гражданской авиации. Славу богу, военная авиация подчиняется Министру обороны Шойгу и командующему авиацией ВКС, который показал великолепные результаты в Сирии. Почему наша боевая авиация в мировой Табели о рангах находится на вершине, а гражданская рушится в тар-тарары? И за это никто не отвечает. Я обращаюсь к главе Следственного комитета - товарищ Бастрыкин, мы с тобой офицеры русской армии, проведите работу с этим Нерадько! Сходите, поговорите, посмотрите документы, летные книжки. Я предлагал в свое время - давайте введем черный список, синий список, красный список – какой угодно. Мы должны в любой момент знать - кто этот или тот человек в кабине самолета? Откуда он взялся? Кто его допустил к полетам? Кто выдал документы? Росавиация. Печать у них. Но есть крыши, которые прикрывают их из правительства России.

- Давайте назовем имена. Кто прикрывает Нерадько? Кто за это отвечает? 

Полную версию видеоинтервью смотрите на ютуб канале За углом 

- Отвечает вице-премьер Шувалов.

- Та-ак, опять Шувалов!

- Рогозин, хотя руководит космосом, военно-промышленным комплексом и т.д., но ничего не может сделать, он не имеет к гражданской авиации никакого отношения. Хотя, в принципе, любой гражданский самолет, любой гражданский пилот – это резерв военно-космических сил России. В случае войны они немедленно будут призваны, получат звания и будут летать. Но если Ульяновское училище стриптиз устраивает, то о чем речь идет? Это деградация. Эти стриптизеры становятся вторыми пилотами. А нам говорят - ничего страшного, пацаны пошутили. Но этот пацан завтра будет отвечать за вашу жизнь. Вы бы доверили свою жизнь такому легкомысленному и безответственному человеку? Вот и я тоже.

- Но у Шувалова же есть собственный джет, он возит собачонку на выставки за границу, т.е. он близок к авиации?

- Лучше бы он был от нее подальше.

 

Натовцы захватили плацдарм в ЛИИ им. Громова

- В Советском Союзе была совсем другая система. Ее, кстати, переняли в Соединенных Штатах, где существует комитет по расследованию происшествий на транспорте. Туда входят совершенно независимые следователи и их решения обязательны к исполнению и авиакомпаниями и пилотами. А у нас система расследования катастроф, которая была в Советском Союзе, развалена. Кто расследует – совершенно непонятно. 

- Советский Союз – это идеальная машина, там был Государственный институт гражданской авиации, которого сегодня нет. А сегодня… Ни один летчик не вошел в комиссию по расследованию катастрофы с Ан-148, которая создана поручением Президента России. 

- А кто вошел в эту комиссию?

- Никто не знает. Я не знаю. Я спрашивал Бирюкова – ведущего летчика-испытателя, Крутова, Ильдуса Кирамова, других ребят - никто не приглашен. Без них, видимо, всё знают. Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова предоставил ангар, чтобы собрать запчасти и все. А ЛИИ – ведущий институт мира по летным испытаниям, методикам и т.д. на всех типах самолетов. Их опыт не нужен.

- То есть ЛИИ им. Громова сегодня нужен только, чтобы собрать обломки самолета? А кто их осматривает?

- Тройное кольцо охраны, никто не знает, кто, чем занимается.

- Магомед Омарович, Вас не пускают к месту, где находятся обломки самолета. Но я знаю, что на территории ЛИИ за колючей проволокой находится недавно открытый аэродром, который принадлежит каким-то иностранным гражданам, проживающим в странах НАТО. Т.е. Вас, человека со всеми допусками, со всеми формами секретности, которые только существуют, не пускают. А непонятные ребята ходят здесь свободно и имеют все возможности наблюдать, подслушивать, подсматривать, хотя здесь же находятся лаборатории и представительства КБ всех российских знаменитых конструкторских бюро. Это правда?

- Абсолютная. Я пытался об этом говорить, но все бесполезно. Где деньги, там уже совсем другая история. Да, это люди, которые вошли не просто в ЛИИ им. Громова, а на опытную площадку, где готовился к старту «Буран». Они заняли все. За программой «Буран» шла великолепная программа «Молния». Они заняли и «Молнию». Все полностью!

- «Молния» – это небольшой возвращаемый самолет?

- Да, оперативно-тактический. Сейчас американцы летают на Х-37. Они один к одному сделали, что мы сделали еще в 60-х годах. Похоже, что даже по нашим документам. Теперь это место заняли. Мало того, что нашу авиационную науку, лучшую в мире, раздавили, уничтожили, растоптали, так еще захватили плацдарм, чтобы не вернулись.

- А знает, например, об этом премьер-министр? Знает об этом министр обороны?

- Да все всё прекрасно знают!

- Кто же такой загадочный и ужасный, который все это разрешил?

- Для меня это загадка. Здесь был лично Медведев, ходил, смотрел. Был губернатор Московской области Воробьев. Я пришел и устроил скандал, сказал: «Я уберу вашу натовскую базу с ЛИИ им. Громова рано или поздно. Если не я, так мои дети уберут. Но вашей ноги тут не будет. Мы никогда не сдадимся!»

- Сюда борта садятся, что-то разгружают и исчезают, что-то увозят?

- А откуда мы знаем? Мы допуска не имеем, не знаем, кто у них пахан, ЦРУ или ФБР? Какой-то пахан есть, но только не наш.

- Такое предположение или обвинение должно быть обязательно рассмотрено в Совете Федерации, в Государственной Думе, не говоря уже о ФСБ, в Администрации Президента и, само собой, в Генеральной Прокуратуре и в Следственном комитете.

- Я разговаривал в ФСБ Москвы и области. Мужественные великолепные парни разводят руками, говорят, что мы докладные пишем, а нам никакого ответа. 

- Какая-то темная история, нам нужно с Вами в ней разобраться. После того, как этот материал выйдет в эфир и будет опубликован в газете «Аргументы недели», мы будем следить за реакцией. 

 

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Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев сделал в пятницу важное заявление по Донбассу. Политик подчеркнул, что у данной проблемы нет военного решения.

//Общество

В жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар, эвакуированы 20 человек

В жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар, эвакуированы 20 человек

В жилом доме, который расположен на юге Москвы, в пятницу, 16 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, из горящего здания были экстренно эвакуированы не менее двадцати человек.

//Политика

Климкин заявил, что им с Лавровым не удалось ни о чем договориться

Климкин заявил, что им с Лавровым не удалось ни о чем договориться

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты провели переговоры перед заседанием глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене.

//В мире

США намерены потратить астрономическую сумму на модернизацию ядерной бомбы

США намерены потратить астрономическую сумму на модернизацию ядерной бомбы

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки намерены потратить крупную сумму на модернизацию ядерной бомбы. Речь, согласно последней информации, идет о снаряде В-61.

//live

«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

Верховный суд отклонил жалобу Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. О том, насколько мощной может быть поступь зарегистрированной кандидатки, мы беседуем с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ...

//Непознанное

Источник: Гитлер планировал сжигать города при помощи космической станции

Источник: Гитлер планировал сжигать города при помощи космической станции

Специалисты сделали поразительное заявление о планах Адольфа Гитлера. Согласно некоторой информации, эксперты Третьего рейха планировали построить на орбите Земли настоящую "Звезду смерти".

//Общество

В Самаре решат вопрос о переносе мемориальной стены

В Самаре решат вопрос о переносе мемориальной стены

Жители Самары могут проголосовать за или против одной из достопримечательностей города. Речь о мемориальной стене на площади Славы

//Общество

Исковое заявление к Лолите принято, но оставлено судом Крыма без движения

Исковое заявление к Лолите принято, но оставлено судом Крыма без движения

Исковое заявление принято, но оставлено судом без движения. Мотивы такого отношения к заявителю не известны. Концертный директор Лолиты рассказал «Аргументам недели – Крым», что сегодняшний иск был для них неожиданностью.

//Расследования

Прокурор требует для Шакро Молодого десять лет колонии

Прокурор требует для Шакро Молодого десять лет колонии

В пятницу гособвинение потребовало для "вора в законе" Шакро Молодого 10 лет колонии. Кроме того, прокурор попросил суд приговорить 12 фигурантов этого дела к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет.

//В мире

ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею

ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею

Организация Объединенных Наций призывает международное сообщество сохранять санкции в отношении КНДР, а также не ослаблять давление на страну. Об этом в пятницу заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

//Расследования

Появились подробности смерти воспитанницы московского детского сада

Появились подробности смерти воспитанницы московского детского сада

Вечером в пятницу, 16 февраля, появились подробности смерти маленькой девочки в одном из московских детсадов. Ранее стало известно, что девочку нашли в бессознательном состоянии на улице после прогулки.

//Наука

Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

Ученые из Бергенского университета недавно провели исследование и сделали неожиданное заявление о моющих средствах. Оказалось, что они могут представлять серьезную опасность для здоровья людей.

//В мире

Генсек ООН выразил благодарность России

Генсек ООН выразил благодарность России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе своего сегодняшнего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности выразил благодарность Российской Федерации.

//Культура

Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль15 февраля открылся в столице Германии. Впервые за всю историю фестиваля он стартовал с показа анимационной картины кукольного фильма «Остров собак» американского режиссёра Уэса Андресона.

//Общество

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Организаторами несостоявшегося концерта российской певицы Лолиты в 2017 году, были, по мнению местных прокатчиков, дилетанты-гастролеры с материка.

//Наука

Российской землянике грозит «черная пятнистость

Российской землянике грозит «черная пятнистость

По последним данным до России добралось широко распространившееся по миру опасное заболевание – черная пятнистость, или антракноз земляники. Болезнь опасна тем, что после заражения может длительное время никак себя не проявлять.

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