Появились подробности о крушении самолета Ан-148

В понедельник, 12 февраля, появились подробности крушения пассажирского самолета Ан-148. Воздушное судно накануне упало в Подмосковье после вылета из "Домодедово", все находившиеся на борту погибли.

В Следственном комитете Российской Федерации сегодня подчеркнули, что взрыв произошел уже после столкновения самолета с землей. Отмечается, что до падения лайнер был абсолютно целым, возгорания на борту зафиксировано не было, уточняет РИА "Новости".

Ранее сегодня стало известно, что на месте крушения Ан-148 был обнаружен второй "черный ящик", состояние которого в настоящий момент оценивают специалисты.