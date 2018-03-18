//Новости партнеров

//Сад и огород

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Общество 13+

В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем

18 марта 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем
фото: globallookpress.com

В Ростовской области есаул в воскресенье, 18 марта, прибыл на избирательный участок вместе с конем. Информацию о забавном инциденте в станице Александровская предоставили сегодня журналисты.

Единственный в Салехарде ветеран ВОВ проголосовал на выборах президента

Единственный в Салехарде ветеран ВОВ проголосовал на выборах президента

Помощник атамана станицы по военно-патриотической работе Юрий Солодунов подчеркнул, что минувшей ночью он охранял территорию участка, а теперь выполняет своей гражданский долг, передает РИА "Новости". Есаул добавил, что у него по-настоящему праздничное настроение. По его словам, вокруг играет музыка, люди поют и веселятся в этот радостный для страны день.

 

 

Солодунов выразил надежду на то, что все пройдет хорошо.

Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Собчак проголосовала в Москве по открепительному удостоверению

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Путин озвучил идеальный для себя результат выборов

Путин озвучил идеальный для себя результат выборов

Действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня уже проголосовал на избирательном участке, ответил на вопрос журналистов об идеальном для себя результате голосования.

//В мире

Алексей Пушков считает, что Киев вышел за все пределы

Алексей Пушков считает, что Киев вышел за все пределы

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг резкой критике действия украинских властей, перекрывших российским гражданам доступ к избирательным участкам на выборах президента России.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Кадыров пришел голосовать с мамой и женой

Кадыров пришел голосовать с мамой и женой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сегодня проголосовал на выборах президента России. Вместе с чеченским лидером на избирательный участок №165 в его родном селе Центарой пришли его мама и жена.

//Общество

В Германии в посольство РФ в Берлине собралась очередь из избирателей

В Германии в посольство РФ в Берлине собралась очередь из избирателей

МИД РФ сообщил об очереди из избирателей, которые хотят проголосовать на президентских выборах в посольстве России в Берлине. Очередь из желающих проголосовать растянулась примерно метров на 50.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Шведское издание о новом российском оружии: оно может стереть город с лица земли

Шведское издание о новом российском оружии: оно может стереть город с лица земли

Шведские журналисты сегодня оценили новое российское оружие. На страницах одного из изданий появились описания истребителя Су-57, танка Т-14 "Армата" и подводного беспилотника с ядерным двигателем.

//В мире

Украинская полиция не пускает россиян голосовать

Украинская полиция не пускает россиян голосовать

Украинская полиция перекрыла доступ к избирательным участкам и не пускает россиян проголосовать на выборах. Здания диппредставительств обнесены забором, пробиться сквозь кордон невозможно.

//Бокс/MMA

Александр Волков одержал важную победу над Фабрисиу Вердумом

Александр Волков одержал важную победу над Фабрисиу Вердумом

Российский боец смешанного стиля Александр Волков выиграл самый важный бой в карьере. В поединке UFC Fight Night 127 он одержал победу нокаутом над бразильским бойцом Фабрисиу Вердумом.

//Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова беременность не скрыват, а пол ребенка не говорит

Актриса Светлана Иванова беременность не скрыват, а пол ребенка не говорит

Поклонники сериала "Тест на беременность" ждут продолжения. А актриса — Светлана Иванова - исполнительница главной роли в телефильме, беременна вторым ребенком. Иванова опубликовала в Инстаграм фото.

//Общество

СМИ объявили награду за разоблачение фейковых новостей о выборах

СМИ объявили награду за разоблачение фейковых новостей о выборах

Представители средств массовой информации запустили конкурс на самое лучшее разоблачение фейковых новостей о нарушениях на выборах президента России. Победитель получит приз - "Желтую уточку".

//В мире

Из Швейцарии сообщили о минировании участков в Крыму

Из Швейцарии сообщили о минировании участков в Крыму

Полиция в воскресенье, 18 марта, получила звонки о минировании шести избирательных участков в Крыму, все оказались ложными, сообщил председатель избирательной комиссии Крыма Михаил МАЛЫШЕВ.

//Новости партнеров

//Общество

Урны были опечатаны на двух избирательных участках в Москве

Урны были опечатаны на двух избирательных участках в Москве

На двух избирательных участках в Москве урны были опечатаны в связи с нарушениями. Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов отметил, что в ходе подведения итогов голосования их признают недействительными.

//Спорт

Сколько футболисты сборной России платят «Зениту» за выход на поле

Сколько футболисты сборной России платят «Зениту» за выход на поле

СМИ узнали условие, при котором футболист Артем Дзюба, играющий в настоящее время за тульский «Арсенал», сможет выйти на поле в матче против «Зенита». Поединок должен состоятся в рамках чемпионата России.

//Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Гайдуляна: он смеялся над моим лишним весом

Бывшая жена Андрея Гайдуляна: он смеялся над моим лишним весом

Бывшая жена звезды сериала "Универ", актера Андрея Гайдуляна раскрыла шокирующие детали отношений с мужем. По словам Дианы Очиловой, мужчина иногда очень жестко высказавался о ее внешнем виде.

//Общество

Депутат Алексей Чепа: Украина доиграется до разрыва дипотношений с РФ

Депутат Алексей Чепа: Украина доиграется до разрыва дипотношений с РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал недопуск россиян для голосования на избирательные участки, расположенные на территории Украины.

//Общество

В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем

В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем

В Ростовской области есаул в воскресенье, 18 марта, прибыл на избирательный участок вместе с конем. Информацию о забавном инциденте в станице Александровская предоставили сегодня журналисты.

//В мире

В США обнаружили уникального "сиамского удава"

В США обнаружили уникального "сиамского удава"

В штате Флорида, США, фермер обнаружил двухнедельного удава с двумя головами. Удивленный своей находкой, фермер отнес рептилию к ветеринарам. Результаты обследования удивили даже специалистов.

//В мире

Завтра ОЗХО получит образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля

Завтра ОЗХО получит образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля

В грядущий понедельник, 19 марта, Великобритания намерена передать образцы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в Организацию по запрещению химоружия.

//Общество

Старейший житель России проголосовал на выборах в возрасте 122 лет

Старейший житель России проголосовал на выборах в возрасте 122 лет

Самый пожилой житель России принял участие в голосовании на выборах президента. 1 марта 2018 года Аппазу Илиеву исполнилось 122 года. Он проголосовал на дому, куда к нему приехала выездная комиссия.

//Новости СМИ2

//Общество

Единственный в Салехарде ветеран ВОВ проголосовал на выборах президента

Единственный в Салехарде ветеран ВОВ проголосовал на выборах президента

Единственный участник Великой Отечественной войны, который в настоящий момент проживает в Салехарде, проголосовал сегодня на выборах президента России. Речь идет о 91-летнем ветеране Николае Шакурове.

//В мире

Борис Джонсон не знает, чем занимаются его подчиненные в России

Борис Джонсон не знает, чем занимаются его подчиненные в России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон наглядно продемонстрировал уровень своей компетентности, когда заявил о бесполезности ответных шагов российского МИД на британскую провокацию.

//Общество

В Англии опубликован список домов Абрамовича и Шувалова, подлежащих конфискации

В Англии опубликован список домов Абрамовича и Шувалова, подлежащих конфискации

The Guardian опубликовала месторасположение и стоимостьквартир, домов и поместий российских олигархов в Лондоне. В случае принятия английского варианта закона Магнитского они могут быть конфискованы

//Общество

Жерар Депардье голосовал с чувством любви к России

Жерар Депардье голосовал с чувством любви к России

Легендарный актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал сегодня на выборах президента РФ на избирательном участке в Париже, после чего рассказал о своих чувствах к России.

//Общество

Собчак проголосовала в Москве по открепительному удостоверению

Собчак проголосовала в Москве по открепительному удостоверению

Ксения Собчак позже всех из кандидатов в президенты проголосовала на президентских выборах. Собчак голосовала на избирательном участке № 158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена.

//Общество

Кандидаты в президенты России стали одеваться лучше, считает Юдашкин

Кандидаты в президенты России стали одеваться лучше, считает Юдашкин

Нынешние кандидаты в президенты России стали одеваться лучше, чем раньше, исключив бордовые тона в одежде. Но политической культуры им пока не хватает, считает модельер Валентин Юдашкин.

//Новости Redtram

//Общество

В детскую поликлинику Ялты неизвестная подкинула свою двухдневную дочь

В детскую поликлинику Ялты неизвестная подкинула свою двухдневную дочь

В пятницу, 16 марта, в 13:00 в детскую поликлинику Ялты неизвестная подкинула свою двухдневную дочь и скрылась в неизвестном направлении.

//В мире

В США создали композитную гранату, делающую танк невидимым

В США создали композитную гранату, делающую танк невидимым

В США военные инженеры с помощью химиков разработали новый тип дымовых гранат. Создаваемая ими дымовая завеса блокирует ИК-излучение, мешая ракетам наводиться на цель, делая танк невидимым.

//Политика

Общественники заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Москве

Общественники заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Москве

В ходе голосования в Москве не выявлено существенных нарушений. Об этом журналистам сообщил Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в российской столице.

//Спорт

Джанни Инфантино пригрозил проблемами инициаторам испортить ЧМ-2018 по футболу

Джанни Инфантино пригрозил проблемами инициаторам испортить ЧМ-2018 по футболу

Глава Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино пригрозил проблемами желающим испортить чемпионат мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в России.

//Общество

Явка на выборы президента России на МКС составила 100%

Явка на выборы президента России на МКС составила 100%

Явка на выборах президента Российской Федерации на Международной космической станции составила 100%. Сегодня с борта МКС по закрытому каналу связи проголосовал российский космонавт Антон Шкаплеров.

//Общество

Посетители фаст-фуда подвергают себя серьезной опасности

Посетители фаст-фуда подвергают себя серьезной опасности

Почти каждый третий житель России, который посещал в 2017 году заведения фаст-фуда или маленькие кафе, подхватил там острую кишечную инфекцию из-за употребления инфицированных блюд.

//Общество

Аксенов проголосовал и заявил: «Явка будет высокой»

Аксенов проголосовал и заявил: «Явка будет высокой»

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ проголосовал на выборах президента России. Для этого он приехал на избирательный участок в Симферополе к открытию и смог отдал здесь свой голос первым.

//Общество

В Татарстане целая свадьба приехала на избирательный участок

В Татарстане целая свадьба приехала на избирательный участок

В Татарстане молодая пара зарегистрировала брачные отношения в день выборов президента России, и прямо из ЗАГСа свадебная церемония приехала на избирательный участок, чтобы выбрать главу государства.

//Общество

В Твери женщина родила девочку на избирательном участке

В Твери женщина родила девочку на избирательном участке

В Твери женщина родила девочку на избирательном участке. Новорожденная появилась на свет весом 3110 грамм Мама и девочка, родившаяся в день выборов президента РФ 18 марта, чувствуют себя хорошо.

//Общество

Пушков прокомментировал прогноз Порошенко о вступлении Украины в ЕС

Пушков прокомментировал прогноз Порошенко о вступлении Украины в ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков отозвался на заявление президента Украины Петра Порошенко, выразившего уверенность в победе над коррупцией и скором вступлении страны в НАТО и Евросоюз.

//Общество

В Приморье женщина умерла сразу после голосования на выборах

В Приморье женщина умерла сразу после голосования на выборах

В Приморье жительница села Кролевцы умерла после голосования на президентских выборах. Пенсионерка проголосовала, вышла с избирательного участка, села в автомобиль и скоропостижно скончалась.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призвала своих поклонников оценить ее новую прическу

Анастасия Волочкова призвала своих поклонников оценить ее новую прическу

Балерина Анастасия Волочкова призвала своих поклонников оценить ее новую прическу. Артистка сменила имидж. Балерина нарастила волосы и призналась, что только для поклонников старается.

//Общество

В ночь перед выборами сайт ЦИК атаковали хакеры

В ночь перед выборами сайт ЦИК атаковали хакеры

Неизвестные хакеры атаковали сегодня сайт Центризбиркома РФ с IP-адресов 15 разных стран. DDoS-атака была зафиксирована с 2 до 5 ночи по московскому времени, когда выборы в стране уже начались.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка считает своего мужа принцем и мечтает о сыне

Татьяна Навка считает своего мужа принцем и мечтает о сыне

Олимпийская чемпионка, активистка, красавица Татьяна Навка считает своего мужа принцем. Супруг Навки - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У них растет дочка Надежда. И есть дети от предыдущих браков.

//Общество

Депутаты озаботились своим "облико морале"

Депутаты озаботились своим "облико морале"

Народным избранникам и членам их семей порекомендуют вести себя скромнее: не демонстрировать в соцсетях предметы роскоши, отказаться от перелетов бизнес-классом и отдыхать на отечественных курортах.

//Общество

В Москве умер журналист-международник Павел Михалев

В Москве умер журналист-международник Павел Михалев

В Москве умер журналист-международник Павел Михалев. Павел Михалев работал в известных изданиях. Он активно занимался спортом. В 34 года его избрали президентом Федерации баскетбола СССР.

//В мире

Минобороны Украины купило киношный дым вместо настоящего

Минобороны Украины купило киношный дым вместо настоящего

Министерство обороны Украины с 2015 по 2017 год приобретало смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес, предназначенных для маскировки. Сумма закупок за это время составила 72 млн гривен.

//Общество

В Крыму открыто 1206 избирательных участков, для крымчан выборы - праздник

В Крыму открыто 1206 избирательных участков, для крымчан выборы - праздник

Крымчане идут на выборы президента России как на праздник. Число избирателей в Республике Крым, включенных в списки, составляет 1,493 млн человек. На выборах 43 международных наблюдателя из 20 стран.

//Общество

В ЦИК поступило требование отменить результаты выборов президента

В ЦИК поступило требование отменить результаты выборов президента

Выборы президента начались в России в субботу в 23.00 по мск. В самых восточных районах страны в 8.00 по местному времени открылись первые избирательные участки. Голосование идет полным ходом.

//Общество

Путин проголосовал на выборах президента на избирательном участке в РАН

Путин проголосовал на выборах президента на избирательном участке в РАН

Владимир Путин проголосовал на выборах президента РФ. Путин пришел на избирательный участок № 2151, находящийся в Российской академии наук. Действующий глава государства, участвует в выборах как самовыдвиженец.

//В мире

Ирландия отметила день святого Патрика парадами

Ирландия отметила день святого Патрика парадами

День святого Патрика – национальный праздник Ирландии. Шествия в честь святого покровителя прошли в 150 городах Ирландии. Самым масштабным стал парад в Дублине, собравший более 4 000 участников.

//Спорт

Россия заняла второе место в итоговом медальном зачёте Паралимпиады-2018

Россия заняла второе место в итоговом медальном зачёте Паралимпиады-2018

Сборная России заняла второе место в итоговом медальном зачете на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. В копилке российской паралимпийской сборной 8 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых.

//Общество

Хуснуллин сообщил новости о графике переезда по реновации в Москве

Хуснуллин сообщил новости о графике переезда по реновации в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что согласно графика, на очереди по переселению по программе реновации станут жители запада.

//Общество

Три атомные подводные лодки проекта "Борей" приняты в состав ВМФ России

Три атомные подводные лодки проекта "Борей" приняты в состав ВМФ России

Три атомные подводные лодки четвертого поколения проекта "Борей" приняты в состав Военно-морского флота РФ. АПЛ "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" уже выполняют боевые задачи.

//Общество

В Петербурге пожарные спасли из горящей квартиры ребенка, который не знал адрес

В Петербурге пожарные спасли из горящей квартиры ребенка, который не знал адрес

В Санкт-Петербурге пожарные спасли ребенка, запертого в горящей квартире, не зная, куда ехать на вызов. Пятитлетний мальчик позвонил в службу спасения, но от страха не смог даже назвать адрес.

//Общество

В Москве сегодня проголосовать можно до 20 часов

В Москве сегодня проголосовать можно до 20 часов

В Москве сегодня в 8 часов открылись избирательные участки. Проголосовать можно до 20:00. При голосовании по месту прописки, с собой достаточно принести только паспорт гражданина РФ.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры