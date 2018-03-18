В Ростовской области есаул пришел на выборы с конем

В Ростовской области есаул в воскресенье, 18 марта, прибыл на избирательный участок вместе с конем. Информацию о забавном инциденте в станице Александровская предоставили сегодня журналисты.

Помощник атамана станицы по военно-патриотической работе Юрий Солодунов подчеркнул, что минувшей ночью он охранял территорию участка, а теперь выполняет своей гражданский долг, передает РИА "Новости". Есаул добавил, что у него по-настоящему праздничное настроение. По его словам, вокруг играет музыка, люди поют и веселятся в этот радостный для страны день.

Солодунов выразил надежду на то, что все пройдет хорошо.



